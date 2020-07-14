Hakan Alkan Gediz’in yeni kaymakamı oldu

Yayınlanan Vali yardımcıları, Kaymakamlar ve Emniyet Müdürleri kararnamesi ile yaklaşık 3 yıldır Gediz Kaymakamlığı yapan Muhammet Önder Gaziantep Vali Yardımcılığına atandı. Gediz Kaymakamlığına ise Çorum ili Osmancık ilçesi Kaymakamı Hakan Alkan getirildi.



Kaymakam Hakan Alkan’ın biyografisi

“1978 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 2002 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakamlık sınavını kazanarak 2003 yılında Kastamonu’da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kastamonu ili Pınarbaşı, Çatalzeytin, Tosya ilçelerinde ve Isparta ili Aksu ilçesinde kaymakam vekilliğinin ardından 2004 yılında Milli Güvenlik Akademisi’ne katılmış ve yurtdışı stajı için, Almanya Stutgart merkezli Schwbisch Hall’deki Goethe-Institut ’de sekiz ay dil kursuna, üç ay da Kaymakamlık ve Belediye kurslarına katıldı. Sırasıyla; Konya - Akören, Tunceli - Çemişgezek, Rize - Fındıklı, Van Vali Yardımcılığı, Denizli-Serinhisar kaymakamlığı ve Çorum-Osmancık ilçesinde kaymakamlık görevini yapmakta iken son kararname ile Gediz Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Kaymakam Hakan Alkan 2 çocuk babasıdır."