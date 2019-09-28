Gelgör’den festival daveti

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör ve beraberindeki heyet önceki gün Ankara’ya giderek bazı ziyaretlerde bulundu. Başkan Gelgör ilk olarak Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ziyaret etti. Gelgör, Başkan Ercan'ı Osmancık Pirinç Festivali’ne davet ettiğini dile getirdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör daha sonra ise Ankara'da bulunan hemşehrileri ile de bir araya gelerek, sohbet etti. Gelgör, “Ankara'daki hemşerilerimizden Sincan Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Arslaner ve Sincan OSB'den Mustafa Çıplak kardeşimize konuk olduk. İlgilerinden dolayı değerli hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Gelgör ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça'yı da ziyaret ederek hem ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de ilimize hizmetleri için teşekkürlerini sundu.

(Volkan SINAYUÇ)