Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976

Gelgör’den festival daveti

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulunarak Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan başta olmak üzere çok sayıda kişiyi dün başlayan Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali etkinliklerine davet etti.

Gelgör’den festival daveti

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulunarak Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan başta olmak üzere çok sayıda kişiyi dün başlayan Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali etkinliklerine davet etti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:45
Gelgör’den festival daveti

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör ve beraberindeki heyet önceki gün Ankara’ya giderek bazı ziyaretlerde bulundu. Başkan Gelgör ilk olarak Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ı makamında ziyaret etti. Gelgör, Başkan Ercan'ı Osmancık Pirinç Festivali’ne davet ettiğini dile getirdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör daha sonra ise Ankara'da bulunan hemşehrileri ile de bir araya gelerek, sohbet etti. Gelgör, “Ankara'daki hemşerilerimizden Sincan Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Arslaner ve Sincan OSB'den Mustafa Çıplak kardeşimize konuk olduk. İlgilerinden dolayı değerli hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Gelgör ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akça'yı da ziyaret ederek hem ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de ilimize hizmetleri için teşekkürlerini sundu.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Önlisans’tan Lisans programına geçtiler
Önlisans’tan Lisans programına geçtiler
Osmancık Belediyesi’nden yeni annelere hediye
Osmancık Belediyesi’nden yeni annelere hediye
Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali bugün başlıyor
Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali bugün başlıyor
Osmancık OSB’ye yeni fabrika geliyor
Osmancık OSB’ye yeni fabrika geliyor
Osmancık’a yıldız yağacak
Osmancık’a yıldız yağacak
Osmancık’ta Paulownia ağacı yetiştiriliyor
Osmancık’ta Paulownia ağacı yetiştiriliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim