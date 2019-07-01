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Fatih Mehmet Ünal, görevinden ayrıldı

Osmancık Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fatih Mehmet Ünal görevinden istifa etti.

Fatih Mehmet Ünal, görevinden ayrıldı

Osmancık Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fatih Mehmet Ünal görevinden istifa etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:08
Fatih Mehmet Ünal, görevinden ayrıldı

Bir süredir Osmancık Devlet Hastanesi’nde İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürüten Fatih Mehmet Ünal’ın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

FATİH MEHMET ÜNAL KİMDİR?

“1974 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. Aslen Yozgat Çekerek nüfusuna kayıtlı olan Ünal, ilk, orta ve liseyi Alaca'da okudu. Açık öğretim fakültesi Kamu yönetimini bitirdikten sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi bölümünden Yüksek Lisansını tamamladı.

1997 yılında Çorum SSK hastanesinde başladığı memuriyet hayatında 2010-2012 yılında İskilip Atıf Hoca Hastanesi Müdürlüğü, 2012-2014 yılları arasında Alaca Devlet Hastanesi Müdürlüğü, 2014-2017 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2017 yılı Aralık ayında ise Osmancık Devlet Hastanesi'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.”

(Haber Merkezi)

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