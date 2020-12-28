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Ev ve samanlık yangını
Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Osmancık 28.12.2020, 16:03
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Alınan bilgiye göre, Obruk köyünde Feramis Kundus'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine köye sevk edilen Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, ev ve bitişiğindeki samanlık kullanılamaz hale geldi.
Yangının, evdeki sobanın benzinle tutuşturulmak istenirken çıktığı belirtildi.
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