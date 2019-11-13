Eski gazinoda yangın çıktı

Alınan bilgiye göre Osmancık Başpınar Köyü'ndeki bir binanın çatı katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yangında binanın çatısı tamamen yandı. Yangının neden kaynaklandığı henüz tespit edilemezken binanın önceki yıllarda gazino olarak işletildiği öğrenildi.

Öte yandan merkez Kınık Köyü’ndeki bir işyerinin deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında depoda bulunan bir miktar mangal kömürü ile 1 adet kömür eleme motoru zarar gördü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, Çorum Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından yapılan müdahale sonrasında söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)