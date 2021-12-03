Emekli öğretmen Fatma Turan vefat etti
Osmancık 03.12.2021, 12:11
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Çorum'un sevilen simalarından emekli öğretmen Fatma Turan yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Cuma namazına müteakip memleketi Osmancık'ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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