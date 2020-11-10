DSİ mühendisleri tarımsal sulama taleplerini inceledi

İlçe Başkanı Okudan, Devlet Su İşleri (DSİ) Dutludere Sulama Kontrol Mühendisi Murat Kabakçı, Çarklıtepe Sulama Kooperatifi Başkanı Şerif Yedekçi ile Dereboğazı mevkiinde bağları bulunan vatandaşların tarımsal sulama suyu talebini görüştü.

Bölge halkının talebini yetkililer ile birlikte istişare ettiklerini belirten Şerif Okudan, “Bölge halkımızın talebi doğrultusunda DSİ yetkililerini ilçemize davet ettik. Yetkililer ile birlikte bölge halkı ile İstişarelerde bulunduk. DSİ Dutludere Sulama Kontrol Mühendisi Murat Kabakcı yapılacak gerekli analiz ve raporlar doğrultusunda tarımsal sulama suyu ile ilgili çözüm ve desteğin verileceğini halkımıza iletti. Bölge halkımız adına DSİ Mühendisimiz Murat Kabakcı'ya ve Çarkıtepe Sulama Kooperatifi Başkanı Şerif Yedekçi'ye teşekkür ediyorum.”dedi.