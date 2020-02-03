Dereye yuvarlandı

Alınan bilgiye göre kaza önceki gün Gümüşhacıköy-Osmancık D-100 Karayolu Gümüşhacıköy İlçesi Bademli köyü Badal mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, 14 FM 756 plakalı otomobilin sürücüsü Erdoğan K., (50), yönetimindeki otomobil Bademli mevkiine geldiğinde yolda buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan dere yatağına takla attı. Çevreden geçen vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaza noktasına sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, aracın sürücüsü Erdoğan K. ve yolcular, Aytekin (10), Ömer Faruk (6), Ayşe K. (38) ve Metin T. (43), yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı. Başka bir otomobilde o dereye aynı şekilde o aracın yakınına uçtu.

(Mustafa ULUSOY)