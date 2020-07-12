‘Define var’ söylentisi ile mezarlıklar talan ediliyor
“Eski mezarların içinde define var” söylentileri definecilerin iştahını kabartıyor.
Osmancık 12.07.2020, 18:38
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Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan mezarlar, hırsızlar ve defineciler tarafından talan ediliyor.
İlçe merkezinde bulunan Mezarlıkta defineciler tarafından tahrip edilen 100-150 yıllık mezarlar ve mezar taşlarına her gün bir yenisinin eklenmesi polisi harekete geçirdi.
Dilden dile dolaşan ve şehir efsanesine dönüşen "Eski mezarların içinde define var" söylentileri definecilerin iştahını kabartırken, altın ve mücevherat bulma umuduyla mezarlığa dadanan defineciler, bir mezarı daha talan etti. Osmancık polisi altın mücevher bulmak için mezarları kazan definecileri yakalamak için çalışma başlattı.
(Haber Merkezi)
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