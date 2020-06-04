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Cinayet kurbanı olan baba-oğul defnedildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan kavgada akrabalarınca av tüfeğiyle vurulan İdris Karakuş (56) ile oğlu Gülami Karakuş (25) köy mezarlığında geniş önlemlerle toprağa verildi.

Osmancık 04.06.2020, 19:57
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Cinayet kurbanı olan baba-oğul defnedildi

Olay ilçeye bağlı Öbektaş köyünde önceki gün meydana gelmişti. Köyde 2 katlı binada oturan ve amcaoğulları olan aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre D.K., iddiaya göre evden aldığı av tüfeğiyle bina önüne gelerek ateşlemiş, Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İdris Karakuş ile oğlu Gülami Karakuş, kanlar içinde kalarak yere yığılmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba ve oğlunun hayatlarını kaybettiği belirlenmişti. Cinayet zanlısı D.K. ise suç aleti ile yakalanmıştı.

Osmancık Devlet Hastanesi morgundan cenazeleri alınan baba-oğul dün Öbektaş köyüne getirilerek jandarmanın aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında sosyal mesafe korunarak dualarla toprağa verildi.

(Mustafa ULUSOY)

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