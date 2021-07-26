CHP’den Osmancık’ta STK ziyaretleri

Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ve parti yöneticileri ile birlikte, Osmancık’ta bir dizi ziyaretlerde bulunan Milletvekili Durmaz ve Sarıaslan, pandemi sürecinde yaşanan sorunları tespit ederek, çözüm önerileri için parlamento nezdinde mücadele edeceklerini söylediler.

CHP heyeti; Osmancık’ta Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek oda başkanlarından sektörlerin sorunlarını dinledi.

Kahvehaneleri ve esnafı da ziyaret eden heyet, hem sorunları dinledi, hem de “hayırlı işler, bereketli kazançlar” temennisinde bulundu.

CHP İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Tahtasız ve Milletvekilleri, İlçe Başkanı Sadık Eker ile parti çalışmalarını değerlendirerek, seçim hazırlıklarını gözden geçirdi.

(Haber Merkezi)

