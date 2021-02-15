Çevre yolunda kaza

Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Çiftlikler Mahallesi Küçük Sanayii Sitesi kavşağında meydana geldi. Osmancık Küçük Sanayi Sitesin kavşağında ana yola çıkan 19 HP 889 plakalı otomobil ile Samsun istikametinden İstanbul yönüne giden 34 BC 7300 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Otomobillerde çarpışmanın etkisiyle maddi hasar oluşurken yaralanan olmaması büyük bir şanstı. Kaza yerine vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri gelerek başka trafik kazası olmaması için önlem aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mustafa ULUSOY)