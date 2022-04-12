Son Dakika

“Bizim sevdamız dünyanın en büyük 10 ekonomisine girebilmek” 

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. 

Osmancık 12.04.2022, 20:31
38
“Bizim sevdamız dünyanın en büyük 10 ekonomisine girebilmek” 

AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığı tarafından “2002’den 2022’ye vefa” iftar programı düzenlendi. Milletvekili Ceylan iftar programı öncesinde vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. 
“Bizim sevdamız dünyanın en büyük 10 ekonomisine girebilmek” diyen Ceylan, “Bizim tek sevdamız var. Bizim sevdamız 780 bin kilometrekarede yaşayan milletimizle beraber dünyanın en büyük 10 ekonomisine girebilmek. Biz bunları tek bir kişinin gücü ile yapıyoruz.  O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gücüyle yapıyoruz” dedi. 
Büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini belirten Milletvekili Ceylan, hep birlikte milleti huzura kavuşturacaklarını söyledi. 
AK Parti’nin milletin partisi olduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan, AK Parti'yi kuran da, iktidara getiren de, girdiği 15 seçimin tamamından sandıktan birinci çıkaran da, verdiği her mücadelede dimdik yanında durarak başarıya ulaşmasını sağlayan da millet olduğunu söyledi. 

“Bunun içinde siyasetimizin eser ve hizmet siyaseti olduğunu söylüyoruz” diyen Milletvekili Ceylan, AK Parti kadrolarının teşkilatından, vekiline ve belediye başkanına kadar tüm kademeleri ile millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluştuğunu kaydetti. 
AK Parti’nin 20 yılın damga vuran tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Milletvekili Ceylan, “AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır, katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır. Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyoruz” dedi. 
Vatandaşın AK Parti’yi kendi evi gibi görmesini isteyen Milletvekili Ceylan, “Türkiye'nin en büyük siyasi teşekkülü, dünyanın da belki en büyük sivil toplum hareketi olan bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, en paha biçilmez zenginliği işte bugün buradadır. Üstelik bu değerli birikim ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlıklarla, çok büyük bedellerle sağladığı imkanlar, tahsis ettiği kaynaklar, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti olarak ne ülke olarak böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz” diye konuştu. 

AK Parti ailesinin her bir ferdinin muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, dirayete, kabiliyete sahip olduğunu iddia eden Milletvekili Ceylan, İnşallah 2023 Haziran'ında seçim zaferini beraberce kutlayacak, ülkemizi 2053 taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte inşallah döşeyeceğiz. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır” şeklinde konuştu. 
İftar Programına Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Ali Evlüce, Kadriye Taşdemir, Meral Göz, Başak Gözde Taşkıran, Adife Kanar, İlayda Nur Bodur, İlknur Göktepe, Havva Kahraman, Erhan Yumlu, Necip Kadri Yücel, Etem Ertan Doyran, Abdulbaki Kartancı, Bünyamin Aydemir, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Osmancık Kadın Kolları Başkanı Dilek Uslu, Osmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Atagün, Osmancık İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar ve AK Parti’mizin kuruluşundan bugüne kadar görev almış teşkilat mensupları ve Osmancıklı vatandaşlar katıldı. (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
hafif kar yağışlı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@