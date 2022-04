AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığı tarafından “2002’den 2022’ye vefa” iftar programı düzenlendi. Milletvekili Ceylan iftar programı öncesinde vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

“Bizim sevdamız dünyanın en büyük 10 ekonomisine girebilmek” diyen Ceylan, “Bizim tek sevdamız var. Bizim sevdamız 780 bin kilometrekarede yaşayan milletimizle beraber dünyanın en büyük 10 ekonomisine girebilmek. Biz bunları tek bir kişinin gücü ile yapıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gücüyle yapıyoruz” dedi.

Büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini belirten Milletvekili Ceylan, hep birlikte milleti huzura kavuşturacaklarını söyledi.

AK Parti’nin milletin partisi olduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan, AK Parti'yi kuran da, iktidara getiren de, girdiği 15 seçimin tamamından sandıktan birinci çıkaran da, verdiği her mücadelede dimdik yanında durarak başarıya ulaşmasını sağlayan da millet olduğunu söyledi.

“Bunun içinde siyasetimizin eser ve hizmet siyaseti olduğunu söylüyoruz” diyen Milletvekili Ceylan, AK Parti kadrolarının teşkilatından, vekiline ve belediye başkanına kadar tüm kademeleri ile millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluştuğunu kaydetti.

AK Parti’nin 20 yılın damga vuran tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Milletvekili Ceylan, “AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır, katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır. Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Vatandaşın AK Parti’yi kendi evi gibi görmesini isteyen Milletvekili Ceylan, “Türkiye'nin en büyük siyasi teşekkülü, dünyanın da belki en büyük sivil toplum hareketi olan bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, en paha biçilmez zenginliği işte bugün buradadır. Üstelik bu değerli birikim ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlıklarla, çok büyük bedellerle sağladığı imkanlar, tahsis ettiği kaynaklar, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti olarak ne ülke olarak böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz” diye konuştu.

AK Parti ailesinin her bir ferdinin muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, dirayete, kabiliyete sahip olduğunu iddia eden Milletvekili Ceylan, İnşallah 2023 Haziran'ında seçim zaferini beraberce kutlayacak, ülkemizi 2053 taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte inşallah döşeyeceğiz. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır” şeklinde konuştu.

İftar Programına Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Ali Evlüce, Kadriye Taşdemir, Meral Göz, Başak Gözde Taşkıran, Adife Kanar, İlayda Nur Bodur, İlknur Göktepe, Havva Kahraman, Erhan Yumlu, Necip Kadri Yücel, Etem Ertan Doyran, Abdulbaki Kartancı, Bünyamin Aydemir, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Osmancık Kadın Kolları Başkanı Dilek Uslu, Osmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Atagün, Osmancık İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar ve AK Parti’mizin kuruluşundan bugüne kadar görev almış teşkilat mensupları ve Osmancıklı vatandaşlar katıldı. (Haber Merkezi)