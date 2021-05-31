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Başkan Gelgör yaralı astsubayı hastanede ziyaret etti

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kuzey Irak’ta hain saldırı sonucu yaralanan komando Astsubay Apdul Kadir Üstün’ü tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi’nde ziyaret etti. 

Osmancık 31.05.2021, 19:52
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Başkan Gelgör yaralı astsubayı hastanede ziyaret etti

Ziyaretin ardından Gazi Apdul Kadir Üstün ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan başkan Gelgör, “Kuzey Irak Kalkauç tepesinde hain saldırı sonucu yaralanan hemşerimiz komando Astsubay Apdul Kadir Üstün’ü ve ailesini tedavi gördüğü GATA’da Şalpazarı Belediye Başkanımız Refik Kurukız ile birlikte ziyaret ettik. Tüm Osmancık halkı adına geçmiş olsun temennisinde bulunduk. Gazimize Yüce Allah'tan acil şifalar dilerim” dedi. 

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