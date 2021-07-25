Baraj gölüne düşmekten kılpayı kurtuldu

Kaza Osmancık ilçesi Aşağı Zeytin Köyü yolunda meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 35 ACB 067 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlı neticesinde yoldan çıkarak ormanlık alanda ki baraj gölü kenarında ki uçurumda durdu. Otomobilde yolcu olarak bulunan kişilerle birlikte baraja düşmekten son anda vatandaşların ve traktörlerin yardımıyla çekerek kurtarıldı.

Görenleri hayretler içinde bırakan olayda otomobilin yarısı uçurumdan aşağı sallanıp durdu. Olay yerine gelen çevre köylerde yaşayan vatandaşlar tarktörlere otomobili bağlayıp yola doğru çektiler.



(Haber Merkezi)

