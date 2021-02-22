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Bakan Karaismailoğlu’na çiçekli karşılama

Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılış amacıyla Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmancık’ta çiçeklerle karşılandı.

Osmancık 22.02.2021, 19:50
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Bakan Karaismailoğlu’na çiçekli karşılama

Karşılama törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve partililer ile bürokratlar katıldı.

Çiçeklerle karşılanan Bakan Karaismailoğlu, ardından da kendisi için belirlenen program dahilinde Kırkdilim Tüneli şantiyesini inceleyecek ışık görme törenine katıldı.

(Haber Merkezi)

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