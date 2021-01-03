Son Dakika

Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kent Ormanı’na yakın bir bahçede yangın çıktı. Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü. 

Osmancık 03.01.2021, 19:16
13
Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi Kent Ormanı bitişinde İsmail Helva’ya ait bahçede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar Osmancık İtfaiye Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerce ormana sıçramadan kontrol altına alındı. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 03 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:50
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:58

Gelişmelerden Haberdar Olun

@