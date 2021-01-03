Bahçe yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi Kent Ormanı bitişinde İsmail Helva’ya ait bahçede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar Osmancık İtfaiye Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerce ormana sıçramadan kontrol altına alındı.