Baba-oğul takla attı, baba öldü

Kaza Çorum-Osmancık karayolu Güvercinlik köyü mevkisinde meydana geldi.

Çorum istikametinden Osmancık yönüne giden Oktay Gümüş (47)yönetimindeki 34 ASK 83 plakalı otomobil sürücüsünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan menfeze takla atarak ters devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan babası Mehmet Gümüş (76) yaralandı .Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün babası Mehmet Gümüş Hayati tehlike nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Mehmet Gümüş hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Mustafa Ulusoy)