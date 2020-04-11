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Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde kurulan sebze pazarına gelenlerin Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. 

Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde kurulan sebze pazarına gelenlerin Koronavirüs önlemleri kapsamında zabıta ekiplerince ateşleri ölçülürken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. 

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:48
Ateşi ölçülen vatandaşlara maske dağıtıldı

Osmancık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Perşembe günleri kurulan halk pazarı 20 Mart 2020 tarihinde geçici süreyle kapatılmasının ardından, bugün yeniden kuruldu. Osmancık Belediyesi’ne bağlı ekipler, vatandaşların ateşini ölçerken, maskesi olmayanlara da maske dağıttı. 
Sabah 08.00 ila 16.00 saatleri arasında kurulan pazarın 2 girişinde konuşlanan zabıta ekipleri sabahtan pazar esnafını gün içerisinde de alışverişe gelen vatandaşları karşılarken, elektronik ateş ölçerle vücut ısısı ölçümünü gerçekleştirdi. Maskesi olmayan yaklaşık 600 vatandaşa maske dağıtıldığı öğrenilirken pazarcı esnafı da koronavirüs salgını nedeniyle alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara ihtiyacı olan ürünlere dokunmadan seçmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu. 

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