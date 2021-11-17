Atatürk Ortaokulu'nun yerine ticaret merkezi yapılacak

Atatürk Ortaokulu ve Cumhuriyet Anadolu Lisesinin yıkılacağını söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Atatürk Ortaokulu’nun yerine ticaret merkezi yapılacağını, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin ise 2022 yılında yıkılarak yeniden yapılacağını söyledi.

Osmancık’ta 1963 yılında eğitim-öğretime açılan Atatürk Ortaokulu’nun yerine yapılacak ticaret merkezinin belediyeye 10 milyona yakın bir gelir kaynağı olacağını ifade eden milletvekili Kaya; “Ziraat Bankası karşısındaki Atatürk Ortaokulunu yıkacağız. Ödeneği ayırdı. Okulu geriye alacağız, o alanı da belediyemize vereceğiz. Oraya da bir ticaret merkezi yapacağız. Böylelikle belediyemize 10 milyona yakın bir gelir elde etmiş olacağız. Cumhuriyet Anadolu Lisesini de yıkıp 2022’de yeniden yapacağız. Bunların hepsi yatırım programı içerisinde yapılıp bitirilecek işler." şeklinde konuştu.