Arsa ile arazilerini TDV’ye bağışladılar
Osmancık’da hayırsever Rukiye Yılmaz ile İsmail Kökez Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışta bulundular.
Osmancık 09.07.2021, 20:05
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Türkiye Diyanet Vakfı Osmancık Şubesi Başkanı Eyup Aydın, hayırseverler Rukiye Yılmaz'ın arsa üzerinde bina, İsmail Kökez ise arazi bağışta bulunduğunu belirterek, katkılarından dolayı, hayırseverlere hatim seti ve teşekkür belgesini taktim ettiklerini ifade etti.
Osmancıklı hayırsever Rukiye Yılmaz'ın arsa üzerinde bir bina, İsmail Kökez ise 5.339 m2 arazi vakıfa bağışladıkları belirtildi.
(Haber Merkezi)
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