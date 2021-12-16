Anne ve yavru köpeklerin mucize kurtuluşu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması tamamlanan kaleden çok sayıda kaya parçası Yazı Mahallesi Akşemseddin Caddesi’ne büyük bir gürültü ile düştü. Kaya parçalarının düştüğü o saatlerde şans eseri yoldan geçen bulunmazken, kalenin eteğindeki çam ağaçları arasında yavrularını emziren anne köpek ve yavruları düşen kaya parçalarının arasında kaldı. Anne köpek yaralanırken, yaralı halde yavrularını araması dikkat çekti. Olay yerine gelen Osmancık Belediyesi görevlileri yaralı köpeği ve yavrularını tedavi için götürürken, düşen kaya parçaları da ekipler tarafından temizlendi.

(Mustafa Ulusoy)

