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Anne ve yavru köpeklerin mucize kurtuluşu
Osmancık’ta tarihi Kandiber Kalesi’nden düşen kaya parçalarının arasında kalan anne ve yavru köpekler mucize eseri yaralı kurtuldu.
Osmancık 16.12.2021, 22:40
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması tamamlanan kaleden çok sayıda kaya parçası Yazı Mahallesi Akşemseddin Caddesi’ne büyük bir gürültü ile düştü. Kaya parçalarının düştüğü o saatlerde şans eseri yoldan geçen bulunmazken, kalenin eteğindeki çam ağaçları arasında yavrularını emziren anne köpek ve yavruları düşen kaya parçalarının arasında kaldı. Anne köpek yaralanırken, yaralı halde yavrularını araması dikkat çekti. Olay yerine gelen Osmancık Belediyesi görevlileri yaralı köpeği ve yavrularını tedavi için götürürken, düşen kaya parçaları da ekipler tarafından temizlendi.
(Mustafa Ulusoy)
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