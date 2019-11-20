“Anıt Mezar” girişimi 11 yıldır gerçekleşmedi

Milli Mücadele döneminde Rum Pontus çetecilerine karşı verdiği mücadeleyle tarihe geçen Kurtuluş Savaşı kahramanı Mehmet Çetin adına “Anıt Mezar” yapılması konusu, 11 yıl önce olduğu gibi bu gün de gündemdeki sıcaklığını koruyor.

1965 yılında vefat eden bağımsızlık mücadelesinin Osmancıklı kahramanı Mehmet Çetin’in Gemici Mahallesi’ndeki mezarı 2008 yılında verilen “Anıt Mezar” sözüne rağmen ailesinin yaptırdığı şekli ile duruyor.

2006-2008 yılları arasında Osmancık Kaymakamlığı görevinde bulunan Mustafa Harputlu, beraberinde Garnizon Komutanı Levent Öztürk ile birlikte, Mehmet Çetin’in (Sarı Mehmet) Gemici Mahallesi’nde bulunan mezarlıktaki kabrini ziyaret ederek “Anıt Mezar” yapılması için ilk adımı atmıştı.

Osmancık Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın “Anıt Mezar” girişimi ise 11 Şubat 2008 tarihinde “Sarı Mehmet’e Anıt Mezar Yapılıyor” başlığı ile basında yer almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ilçe kaymakamı Mustafa Harputlu’nun görev değişikliği nedeniyle ilçeden ayrılmasının ardından “Anıt Mezar” girişimi de hayata geçirilememişti.

Vatanımızı borçlu olduğumuz kahramanlarımızdan Mehmet Çetin adına “Anıt Mezar” yapılacak sözünü Osmancıklılar bir kez daha tüm ilgililere hatırlatıyor. (Bilal ÇEVRİM)