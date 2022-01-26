Alevleri gören telefona sarıldı
ÇORUM’un Osmancık İlçesinde Sedat Çağlar’a ait 3 katlı evin 1. katında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.
Osmancık 26.01.2022, 12:04
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Dün gece Güney Mahallesi’nde geç saatlerde Sedat Çağlar’a ait evden yükselen alevleri gören komşuları polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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