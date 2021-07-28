AK Parti Teşkilatı sahaya indi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları kapsamında Osmancık ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti teşkilatlarının seçimden seçime meydanlara çıkan bir anlayış ile siyaset yapmadığını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm teşkilatlarımız daima halkın arasında. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz çalışmalarımıza yeniden start vererek teşkilatlarımızla sahaya indik. Muhalefet yalan algı siyaseti ile hızımızı yavaşlatmak istese de asla başarılı olamayacaklar. Biz işimize bakacağız ve bu aziz milletle hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Slogan siyaseti yapanlardan olmadıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Ahlatcı ise, “Hizmet siyaseti yapıyoruz. Yeter ki devlet zeval görmesin, millet zarar görmesin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için çalışacağız. Bu hizmet kervanını büyütmek için elimizden gelen çabayı sonuna kadar göstereceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.