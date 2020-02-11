Ahmet Gelgör’den MHP Genel Başkan Yardımcıları’na teşekkür

MHP Genel Merkezi’ne giderek bir dizi görüşmelerde bulunan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilk olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile biraraya geldi.

Gelgör daha sonra ise Genel Başkan Yardımcıları Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, 25-26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve 23-24. Dönem Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'a ziyarette bulunarak ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu.

Osmancık Belediye Başkanı Gelgör, ilçeye desteklerinden dolayı MHP Genel Başkan Yardımcıları Vahapoğlu, Aydın, Ersoy ve Ayhan’a teşekkürlerini de iletti.

(Volkan SINAYUÇ)