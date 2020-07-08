50 yıllık fırıncı ekmeğin fiyatını 50 kuruşa indirdi
Çorum’un Osmancık ilçesinde bir fırın Koronavirüs’ün olduğu bu zor günlerde ekmeği 50 kuruştan satıyor.
Osmancık 08.07.2020, 15:37 08.07.2020, 15:38
203
Osmancık ilçesinde 1970’li yıllardan bu tarafa hizmet veren Galip ekmek fırını, Koronavirüs’ün yaşandığı bu zorlu süreçte vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşadığını düşünerek ekmeğin satış fiyatında indirime gitti. İlçe'de 50 yıldır fırıncılık yaptığını hatırlatan işletme sahibi, sadece fırında değil fırının saat kulesi meydanında bulunan satış noktasında da herkes alabilsin diye bir kişiye 50 kuruştan en fazla 10 ekmek satışına başlayarak ilçe halkına destek oluyor.
Diğer taraftan Dursun ve Erdal Yangöz kardeşlerin ekmeğin satış fiyatını 50 kuruşa düşürmesi ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Temmuz 2020
|İmsak
|03:15
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|22:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24