2021 teknofeste Osmancık ekibi gidiyor

Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Halaskâr Takımı, Teknofest 2021 bünyesinde Eylül ayında Bursa Yunus Emre Havaalanı’nda yapılacak olan Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK'a sundukları kavramsal tasarım raporunun “85” yeterli puanı almasıyla birlikte Çorum'u temsilen yarışmaya katılmaya hak kazanan takımda 7 öğrenci bulunuyor.

Danışmanlığı Okul Müdürü Hüseyin Aksungur’un yürüttüğü takımın adı kurtarıcı anlamına gelen “'Halaksar” olurken, geliştirmekte oldukları insansız hava aracının adını da Konya'da eğitim uçuşu yaparken şehit olan Yüzbaşı Ümit Özer'e ithafen “'Özer-M002”' olarak belirlendi.

Takım danışmanı Hüseyin Aksungur, bu sene ikinci defa katılım sağladıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl üretmiş olduğumuz insansız hava aracını düşürerek bir kırım yaşadık. Bu sebeple Gaziantep finallerine katılamadık. Ancak inşallah bu sene Bursa'dan Çorum'u selamlayacağız. Bu faaliyetimizle; gençlere güvenildiğinde her işin üstesinden gelebileceklerini kanıtlıyorlar. Geleceği gençlerimize emanet edeceksek onlara güvenmeli ve yüreklendirmeliyiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)