Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97098
ALTIN
260.298
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1459
EURO
6.4543

Taner İsbir temaslarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy’e hizmet verebilmek amacıyla yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Şehirde ne varsa Ortaköy’de de o olacak politikası ile çıktığı yolda, çalışmalarına devam eden İsbir, bu kapsamda bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan İsbir, arkadaşlıkları yıllar öncesine dayanan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti. Ortaköy’de hali hazırda yapılmakta olan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren İsbir, Turgut Altınok’tan elinden geldiği kadar destek çıkacağının sözünü aldı. Daha sonra Başkan İsbir, günün anısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a el dokuması çanta-çorap ve el yapımı üzüm pekmezi hediye etti.(Haber Merkezi)

Taner İsbir temaslarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy’e hizmet verebilmek amacıyla yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Şehirde ne varsa Ortaköy’de de o olacak politikası ile çıktığı yolda, çalışmalarına devam eden İsbir, bu kapsamda bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan İsbir, arkadaşlıkları yıllar öncesine dayanan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti. Ortaköy’de hali hazırda yapılmakta olan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren İsbir, Turgut Altınok’tan elinden geldiği kadar destek çıkacağının sözünü aldı. Daha sonra Başkan İsbir, günün anısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a el dokuması çanta-çorap ve el yapımı üzüm pekmezi hediye etti.(Haber Merkezi)

14 Temmuz 2019 Pazar 18:50
Taner İsbir temaslarını sürdürüyor
İlgili Haberler
İsbir Ankara’daki temaslarına devam ediyor
İsbir Ankara’daki temaslarına devam ediyor
Ortaköy’de sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Ortaköy’de sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Ortaköy- Cemilbey arasında yol bakım çalışmaları başladı
Ortaköy- Cemilbey arasında yol bakım çalışmaları başladı
Oda başkanlarından İsbir’e ziyaret
Oda başkanlarından İsbir’e ziyaret
Mantardan zehirlendi
Mantardan zehirlendi
İsbir, İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde
İsbir, İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim