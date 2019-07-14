Taner İsbir temaslarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy’e hizmet verebilmek amacıyla yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Şehirde ne varsa Ortaköy’de de o olacak politikası ile çıktığı yolda, çalışmalarına devam eden İsbir, bu kapsamda bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan İsbir, arkadaşlıkları yıllar öncesine dayanan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti. Ortaköy’de hali hazırda yapılmakta olan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren İsbir, Turgut Altınok’tan elinden geldiği kadar destek çıkacağının sözünü aldı. Daha sonra Başkan İsbir, günün anısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a el dokuması çanta-çorap ve el yapımı üzüm pekmezi hediye etti.(Haber Merkezi)