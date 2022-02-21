Tacikistanlı şoförün yardımına Ortaköy Belediyesi yetişti
Tacikistanlı TIR sürücüsünün yardımına Ortaköy Belediyesi ekipleri yetişti.
Ortaköy 21.02.2022, 18:01
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Tacikistanlı TIR sürücüsü, Tokat istikametinden Merzifon’a ulaşmak isterken navigasyonun azizliğine uğrayarak Ortaköy ilçesine bağlı Cevizli köyünden Kavakalan köyü yönüne girdi. Burada karlı yol üzerinde TIR’ı kaydıran sürücü, Ortaköy Belediyesi’nden yardım istedi. Ekipler 4 işçi,1 kepçe ve 1 traktör ile müdahale ederek TIR’ı kurtardı.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yapmış olduğu açıklamada, “Tacikistanlı TIR şoförü ilçemiz sınırları içerisinde navigasyonun azizliğine uğrayarak zor durumda kalmış, ekiplerimiz müdahale ederek kurtardı. Tacikistanlı şoför kardeşimizi yalnız bırakmadık, yemeğini yedirdik, kendisine gideceği yol güzergâhına kadar eşlik ettik ve hayırlı yolculuklar diledik” dedi. (Haber Merkezi)
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