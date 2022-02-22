Soylu’dan İsbir’e hediye
Ortaköy 22.02.2022, 19:47
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e tespih hediye etti.
İsbir, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Soylu’yu makamında ziyaret edip ilçesinde gerçekleştirilen proje ve hizmetler hakkında bilgi vererek ilçesine ait yöresel el örmesi çanta ve çorap hediye etmişti. Soylu ise İsbir’e doğal firuze taşlı tespih hediye ederek, “Yapmış olduğunuz çalışmaları yakından takip ediyoruz. Görevinizi layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Rabbim hizmetlerinizi daim etsin, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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