Seyirtepe’ye kafe yapılıyor

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçeye kent içinden ve dışarıdan gelen turistler ile vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Seyirtepe mevkiine kafe yapımına başlandığını açıkladı.

İlçelerine her alanda hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan İsbir; “Acil hizmetlerini tamamlayan ilçemiz sosyal kültürel ve turizm yönünden kalkındırmasının vizyonunu taşıyoruz. İlgi odağımız Seyirtepe’ye kafe yaparak hizmet zincirlerimize yenilerini ekliyoruz” diye konuştu.

(Bülent USLU)

