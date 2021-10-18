Şehit Er Yasin Cebeci’nin ismi parkta yaşatılacak

Ortaköy Belediye Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde yer alan 500 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan parka Şehit Er Yasin Cebeci’nin ismi verildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir konuyla ilgili bir açıklama yaparak; “Önceki yıl Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar ile Kaymakamlık binamızın yanında bulunan alanı, park alanı olarak hazırlayarak, ilçe halkımızın dinlenebileceği bir alan haline getirdik.

Geçtiğimiz ay Belediye Meclis Toplantısı’nda gündemimize alarak bu alana ilçemiz nüfusuna kayıtlı Şehidimiz Yasin Cebeci’nin ismini verdik. Şehidimize Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu Şad Mekanı Cennet Olsun” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

