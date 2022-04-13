Şehidin adını taşıyan parkı annesiyle birlikte açtı

Parkın açılışını şehidin annesi Satı Cebeci ile birlikte yapan İsbir, parkın önünde şehit annesinin elini öperek bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehidin annesi Satı Cebeci, İsbir'in bu jesti ile gözyaşlarını tutamadı ve kendisine teşekkür etti.

Başkan İsbir şehidin annesinin elini öperek , “Vatan uğruna görev yaptığı sırada şehit olan yavrumuz Yasin’in ismini böyle güzide bir parka verilmesi bizim vefa ve minnet borcumuzdur, bu hizmeti gerçekleştirerek şehidimizin ismini vermeyi de bana nasip eden Yüce Allah’a şükür ve hamd ediyorum, Şehidimizi bir kez daha minnetle yad ediyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

