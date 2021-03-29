Şapinuva’da kazılar 12 ay devam edecek

Ortaköy sınırları içerisinde yer alan Şapinuva ören yerinin arkeolojik kazıları ilk olarak 1990 yılında başladı. Ancak yıl içerisinde 3 ay olarak uygulanan kazılar tarihi alanın gün yüzüne çıkarılmasında yetersiz kaldı.

Konu ile ilgili müjdeyi Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir verdi. Başkan İsbir yapmış olduğu açıklamada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile yapmış oldukları görüşme sonucunda Şapinuva ören yerinde yılda 3 ay olarak uygulanan kazı çalışmalarının yıl boyunca sürerek 12 aya çıkarıldığının müjdesini aldıklarını söyledi.

12 aya çıkmasıyla birlikte kazı alanındaki çalışmaların daha hızlı devam edeceğini kaydeden İsbir, “Şapinuva tarihi kenti tarih bilimine ışık tutacak, ilçemizin turizm potansiyelini arttıracak ve aynı zamanda ilçemizde iş istihdamı sağlayacaktır. Desteklerinden dolayı Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’a ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz hemşerimiz Gökhan Yazgı’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)