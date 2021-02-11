Ruhsatsız silah ele geçirildi

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından ruhsatsız silah ticareti yapan şahısların tespiti, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Ortaköy ilçesinde bir köye operasyon düzenlendi.

9 Şubat 2021 tarihinde söz konusu köyde şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 28 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 3 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ve çalışmalara devam edildiği bildirildi. (Haber Merkezi)