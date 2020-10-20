“Ortaköy’ün yanardağ gibi patlayacak potansiyeli var”

Şapinuva örenyeri ve İncesu Kanyonu’na yıllar önce iki kez geldiğini belirterek Ortaköy’ün şirin, güzel ve turizm potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu vurgulayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erzen, Belediye Başkanı İsbir’e düzenlenen geziye bizzat katılarak basın mensuplarını bilgilendirmesi ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

Şapinuva’nın ilimiz açısından da büyük bir önemi olduğunu, kazıların ödeneksizlikten dolayı ağır işlediğini ve daha çok önem verilmesi gerektiğine inandığını belirten Erzen, gezi sonunda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi; “İpek Yolu’na bağlı kral yolu buradadır. Şapinuva Hitit kralının yazlık sarayının olduğu yer. Hattuşa’nın ardından Hititlerle ilgili en çok tablet çıkan bölge burası. Bu bölgenin zamanında geliri çok yüksek. Ticaretten dolayı çok para kazanılıyor. Onun için Hitit kralları da buraya özel önem veriliyor. Burada kurulan günümüzün alışveriş merkezine gelenler numune kabından bakıp istediği ürünü alabiliyor. Bu sistem dünyada gerçekten çok sayılı. Burada 7 bin yıl önce çok büyük ormanlar varmış. Ortaköy’ün nüfusu 2 bin ama burada büyük bir hazine yaşıyor. Belediye Başkanımız Taner İsbir, hem Şapinuva hem de İncesu Kanyonu’nun öneminin farkında ve çok gayret gösteriyor. O nedenle Ortaköy’ün acilen bir otele ihtiyacı var. Almanlar ve Japonlar Hitit tarihine çok önem veriyor. Buraya 7 bin yıllık taşa dokunmak için geliyor. Burası zamanla kıymetlenecek ama temel taşlarını başkanımız ve biz koyacağız. Buranın değeri ileride anlaşılacaktır. Temellerinin atılması bizim dönemimize düşüyor. Burası gerçekten çok değerli bir hazine ama kıymeti anlaşılana kadar vakit var. Bu farklı cennete bizim de üzerimize düşen ne katkı varsa her zaman hazırız. Birlik beraberlik içinde burayı tanıtacağız”

Ortaköy’ün son yıllarda büyük bir değişim gösterdiğini ancak nüfusunun az olması sebebi ile bazı ekonomik zorlukları bulunduğunu vurgulayan Şevket Erzen, “Ortaköy yanardağ gibi patlayacak bir potansiyele sahip. Bizim de bu konuda bazı katkılarımız oluyordu. Bu güzel ilçeyi hakettiği yere getirmek de bize ne görev düşüyorsa üzerimize düşeni yapacağız. Burası ilimizin de bir değeri aynı zamanda. Bizim de birikim yapmamız lazım. İl merkezi ve ilçelerdeki turizm potansiyelini yükseltmemiz lazım ki turlar geldiğinde Çorum’da birkaç gün gün kalabilmelerinin alternatifi olmalıdır. Bir otobüs turist geldi bir hafta kalıp ilçeleri de gezerse ilimiz turizmini geliştirebiliriz. Ortaköy’ün havası da çok güzel. Buraya tekrar gelmekle birlikte hayranlıkla izledim. Hem başkanım hem ilçe başkanım önümüze düşerek gönülden misafir etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gönülden misafir edilmekten çok mutlu olduk” diye konuştu.

(Haber Merkezi)