Ortaköy’e Orman İşletme Şefliği

İlçede daha önce Orman İşletme Şefliği’nin bulunmadığını belirten İsbir, “İlçe halkımız orman ile ilgili işlemlerini Mecitözü Orman İşletme Şefliği aracılığı ile yapıyordu. Girişimlerimiz ve ısrarlı takiplerimiz sonucu ilçemizde Orman İşletme Şefliğinin açılmasını sağlayarak hem orman işlemlerini daha kolay takip edebilmeleri için ilçe halkımıza imkân sunduk, hem de ilçemize bir kurum kazandırmış olduk” dedi.

İsbir, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Çorum Orman İşletme Müdürü Kayaalp ve Ortaköy Orman İşletme Şefi Abdullah Şahin’e teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)