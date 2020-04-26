Ortaköy’e OKA desteği ile 12 odalı otel

İlçenin büyük bir eksikliği olan, iç ve dış turizme katkı için OKA desteğiyle otel projesini hayata geçirmek isteyen Ortaköy Belediyesi otel projesi için ilana çıktı.

Hitit medeniyetine askeri, dini, ticari ve idari başkentlik yapmış olan Şapinuva tarihi kentini sınırları içerisinde barındıran ilçelerinde ziyaretçilerin konaklayacağı herhangi bir tesisleri olmadığını hatırlatan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir; yaptığı açıklamada; “Bu eksikliği uzun yıllarca hissettik. OKA desteği ile ihale aşamasına geldik. İhalemiz 4 Mayıs 2020 günü saat 14.00’de Ortaköy Belediye Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır. Projemize desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Mustafa Çiftçi olmak üzere tüm OKA yönetimine teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

