“Ortaköy’e bir yılda 4.5 milyon yatırım”

Ceylan, Ortaköy İlçesi’ni ziyaret etti. İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte Ortaköy’e giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Taner İsbir ve İlçe Başkanı Osman Kara ile partililer tarafından karşılandı.

Ceylan, Belediye Başkanı İsbir’den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İsbir, yapılan hizmetlerin kazandırılmasında AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın katkısının büyük olduğunu ifade etti. İsbir, Milletvekili Ceylan’a bugüne kadar Ortaköy’ye yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Belediye Başkanı Taner İsbir ve İlçe Başkanı Osman Kara’yı Ortaköy için uyumlu bir şekilde başarılı çalışmalarda bulunmalarından dolayı kutladı.

Çorum’un her tarafının olduğu gibi Ortaköy’ün de AK Parti hükümetinden hak ettiği yatırım ve hizmetleri alması için elinden gelen çabayı gösterdiğini anlatan Milletvekili Ceylan, özellikle de Belediye Başkanı Taner İsbir ile İlçe Başkanı Osman Kara’nın uyumunun hizmetlerin aksatılmadan gelmesi açısından önemli olduğuna da vurgu yaptı.

18 yıldır AK parti hükümetleri döneminde Ortaköy’e yapılan hizmetlerin saymakla bitirilemeyeceğini dile getiren Milletvekili Ceylan, Ortaköy’ün AK belediyecilikle buluşmasının ardından da hizmetlerin yerelde de ciddi anlamda hissedilmeye başlandığını kaydetti.

Ortaköy Belediyesi’nin sadece 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen projelerinin toplam 4 milyon 520 bin TL tutarında olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye dışında da Ortaköy İlçesi’ne önemli hizmetlerin getirildiğini anlatırken, 2021 yılında da yatırım ve hizmetlerin artarak süreceğini sözlerine ekledi.

PINARLI GÖLETİ SULAMA İHALESİ 12 ŞUBAT’TA

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy İlçesi’nde bulunan Pınarlı Göleti Sulama Yenileme ihalesinin 12 Şubat 2021 tarihinde yapılacağını bildirdi.

Milletvekili seçildiği günden beri Çorum’da sulu tarım arazisi miktarının çoğaltılması için yoğun çaba sarfeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy ilçesinde de önemli bir projenin hayata geçirilmesi noktasında ilçe halkına müjdeyi verdi.

Ceylan, Ortaköy ilçe merkezinde bulunan ve DSİ tarafından önceki yıllarda yapılan Pınarlı Göletinin açık klasik kanal olan sulama şebekesinin 730 dekarı sulayacak şekilde kapalı borulu modern şebekeye dönüştürülmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından kapalı borulu modern şebeke inşaatı için etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Milletvekili Ceylan, ihale tarihinin de belirlendiğini duyurdu.

Ceylan, 730 dekarı sulayacak olan Ortaköy Pınarlı Göleti Sulaması yenileme ihalesinin 12 Şubat tarihinde gerçekleştirileceğini vurguladı.

(Haber Merkezi)