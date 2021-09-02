Ortaköy’de Zafer Bayramı coşkusu

Programa Ortaköy Kaymakam Vekili Ömer Faruk Ateş, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, Şehit, Gazi ve şehit yakınları, Siyasi parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Ortaköy Cumhuriyet Meydanı tören alanında bulunan Atatürk anıtına çelenk koyularak başlanılan programa, protokol üyelerince şehit kabristanlıkları ziyareti ile devam edildi.

Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada: “Mazisi kahramanlıklar ile dolu ecdadımız 1071 de Malazgirt zaferi ile Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açmış, 30 Ağustos 1922’de ise Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında Büyük Taarruz’u zaferle sonuçlandırarak yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu vesile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk milletinin bekası için gözünü bile kırpmadan can veren şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum” görüşüne yer verdi.

(Süleyman ERDEN)

