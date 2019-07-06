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Ortaköy’de sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve BEM-BİR-SEN Çorum İl Temsilciliği arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı.

Ortaköy’de sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve BEM-BİR-SEN Çorum İl Temsilciliği arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:24
Ortaköy’de sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in makamında, Bem-Bir-Sen Çorum İl Başkanı Burhan Şahin ve yönetiminin katılımıyla imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi ile Ortaköy Belediye Başkanlığında görevli memurların haklarında önemli kazanımlar elde edildi.

Bem-Bir-Sen Çorum İl Başkanı Burhan Şahin, gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür ederek sözleşmenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise Belediye Başkanlığı’nda görevli memurların sosyal hak ve denge tazminatlarında iyileştirmeler yaparak memurların yüzünü güldürdüklerini belirterek, sözleşmenin çalışanlara hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. (Haber Merkezi)

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