Ortaköy’de sosyal denge sözleşmesi

Bem Bir Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ile Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, belediye personelinin de katılımıyla sosyal denge sözleşmesini imzaladılar.

Bem Bir Sen Çorum Şube Başkan Yardımcısı Mesut Gürbüz, Belediye ve İşyeri Temsilcisi ve Mali Hizmetler Müdürü Serdar Uysal'ın da hazır bulunduğu sözleşme sonrası Şube Başkanı Burhan Şahin, katkılarından dolayı başta Belediye Başkanı Taner İsbir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. (Haber Merkezi)

