Ortaköy’de elektrik direkleri yenileniyor

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz güzelleştikçe görüntü kirliliği oluşturan nesneler kendini gösteriyor. Bizler de ilçemizde yapmış olduğumuz çalışmalar ile bu gibi sorunlara müdahale ediyoruz. İlk göreve başladığımızda şehir içi geçiş güzergâhında ve ana cadde üzerlerinde bulunan elektrik hatlarını yer altına alarak devamında ise dekoratif ışıklar ile ilçemize görsellik kazandırmıştık. Şimdi ise sokak aralarında kalan kullanım ömrünü tamamlamış yol ortasında kalan, göze hoş gelmeyen ve görüntü kirliliği oluşturan 50 yıllık elektrik direklerimizi yenilemeye başladık. Vermiş olduğu desteklerden dolayı YEDAŞ Çorum Bölge Müdürümüz Ertan Dursun’a ve sahada çalışan YEDAŞ personeline teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)