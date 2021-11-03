Ortaköy’de Cumhuriyet heyecanı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Ortaköy’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen ilk etkinlik 15 Temmuz Şehitleri tören alanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu oldu. İlçe protokolü tarafından çelenklerin sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında 100. Yıl İlköğretim Okulu etkinlik alanında Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, öğrenci ve ilçe halkını selamladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kutlamalarda öğrencilerin şiirleri, gösterileri ve etkinlikleri alkış aldı.

Cumhuriyet Bayramı uyarınca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mutlu ve Başkan İsbir tarafından çeşitli hediyeler verilmesi ve kortej geçişi ile kutlamalar son buldu.



(Uğur GÖRKEM)

