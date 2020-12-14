Ortaköy’de Covid-19 mücadelesine özel ekip

Ortaköy Belediye Başkanlığı tüm dünya üzerinde etkisini gösteren ve ülkemizde de son dönemde büyük artışa geçen yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını tedbirleri kapsamında özel ekip kurdu.

Ortaköy ilçesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında oluşturulan ekibin 4 kişilik olduğu belirtildi.

Ekiple ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Taner İsbir, “Belediye başkanlığımız bünyesinde 4 kişiden oluşan özel bir ekip kurarak Covid 19 salgınına karşı tedbirler oluşturduk. Ekibimiz periyodik olarak kurumları, toplu taşıma araçları, camilerimiz ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmaları yapmakta, aynı zamanda ölüm ile sonuçlanan vakalarda koruyucu tedbirlerini alarak defin işlemlerini gerçekleştirmektedir” dedi.

Başkan İsbir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kurum olarak tedbirimizi geliştirerek almaktayız. Allah'ım Türk dünyasını, İslam alemini ve tüm dünyayı bu salgın hastalıktan muhafaza eylesin. İlgili kurumlarımızın uyarılarına riayet edelim. Maske, Mesafe ve Temizlik kuralını aklımızdan çıkarmayalım”

(Haber Merkezi)