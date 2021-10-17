Ortaköy’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 01-07 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.
Ortaköy 17.10.2021, 16:43
112
Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsbir, “Camilerimiz kulun yüce Allah’a açıldığı kapılarımız, ilim ve irfan yuvalarımızdır. Bizlere bu ilimi aktaran, bu konuda değer katan ise çok değerli din görevlilerimizdir. Bütün din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum” dedi.
Programın sonrası İlçe Müftülüğü’ne ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mutlu ve Başkan İsbir, 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya gelerek onlar ile vakit geçirip kendilerine oyuncak ve hediyeler dağıttılar.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|19
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Karagümrük
|9
|17
|5. Galatasaray
|9
|17
|6. Hatayspor
|8
|16
|7. Altay
|9
|15
|8. Konyaspor
|9
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|9
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Manisa FK
|9
|9
|15. Boluspor
|8
|8
|16. Bursaspor
|8
|8
|17. İstanbulspor
|7
|7
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Athletic Bilbao
|8
|13
|9. Valencia
|9
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|8
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2