Ortaköy’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir konuşma yapan Belediye Başkanı İsbir, “Camilerimiz kulun yüce Allah’a açıldığı kapılarımız, ilim ve irfan yuvalarımızdır. Bizlere bu ilimi aktaran, bu konuda değer katan ise çok değerli din görevlilerimizdir. Bütün din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Programın sonrası İlçe Müftülüğü’ne ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mutlu ve Başkan İsbir, 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya gelerek onlar ile vakit geçirip kendilerine oyuncak ve hediyeler dağıttılar.



(Haber Merkezi)

