Ortaköy’de altyapı çalışması sürüyor

Ortaköy Belediye Başkanlığı tarafından son olarak ilçenin Suyolu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde altyapı ve kaldırım çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada; “İlçemizin gelişip güzelleşmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Her yeni gün ilçemize neler katabiliriz kaygısı içerisindeyiz. Eğer bu göreve talip olduysak bu düşünceyi de aklımızdan çıkarmıyoruz. Bizim işimiz halkımıza hizmettir” görüşüne yer verdi.



(Haber Merkezi)

