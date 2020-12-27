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Ortaköy’de altyapı çalışmaları devam ediyor
Ortaköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapımına devam edilen altyapı ve kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor.
Ortaköy 27.12.2020, 18:05
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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizde eksik kalan altyapı ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına Öllükçül mevki ve Adnan Menderes Caddesi üzerinde devam ediyoruz. Belediyemizin imkânları kısıtlı, malzeme ve maddi imkânsızlıkları mevcut. Tabiî ki bunların hiçbiri bizim için bir sorun olamaz. Diğer kurumlar ile yapmış olduğumuz görüşmeler ile hizmetlerimize destek bulduk. Koroge borumuzu bir kurumdan, hat bacamızı bir kurumdan, gömlekleme kumumuzu bir kurumdan olmak üzere kepçe, bilezik ve işçiliği de kendimiz temin ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmetlerimize desteğini esirgemeyen kurumlarımıza ve sahada çalışan tüm personelime ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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