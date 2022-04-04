Ortaköy’de Alp için kermes
Çorum’un Ortaköy ilçesinde SMA hastası minik Alp Keskin yararına yardım kermesi düzenlendi.
3 aylık Alp Keskin’in tedavisine destek olmak amacıyla Ortaköy 15 Temmuz Şehitleri tören alanında bir kermes düzenlendi. Düzenlenen kermese ilçe halkı büyük bir katılım sağladı.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de kermese katılarak “Minik yavrumuz, yeğenimiz Alp Keskin’e destek olmak amacıyla ilçemizdeki etkinlikte yerimizi aldık. Kermese ilçe halkımız büyük katılım sağladı. ALP’e destek olmak ve tedavisine katkı sağlamak için kardeşlerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Çok şükür kampanyada il genelimizde kendisini hissettirdi. Tabi ki bu sadece bizim ilimiz ile sınırlı kalmamalı. Ülke genelinden de destek bulmalıyız. SMA1 hastası minik yavrumuz Alp Keskin’e destek olmak için sanatçılar, iş insanları, spor camiası, siyasetçiler, kısacası tüm toplumdan destek bekliyoruz. Bu kampanya kapsamında az çok demeden destek sağlayan herkese şükranlarımı sunuyor. Bundan sonra katılım sağlayacak olanlara da ALP’E BİR NEFES DE SEN OL diyorum” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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